هنري كافيل يعلن عدم إكمال تجسيد شخصية سوبر مان

أعلن الفنان هنري كافيل عن عدم العمل مجددا في تقديم شخصية سوبر مان بعد 21 يومًا فقط من الإعلان عن عودة فيلم «عودة سوبر مان».

هنري كافيل بعد رفض إكمال سوبر مان: هذه هي الحياة

كان هنري كافيل، قال عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، إنّه لن يقدم الشخصية مرة أخرى بعد أن عقد مقابلة مع رئيس الشركة المنتجة جيمس جان وبيتر سافران، إذ أكد: «لن أعود لتجسيد الدور رغم أن دي سي أعلنت عودتي في الأشهر الماضية قبل تعيين جيمس وبيتر كرئيسين جديدين».

وأضاف كافيل في تغرديته: «هذه هي الحياة، لكل اللذين وقفوا إلى جانبي في السنوات الماضية، سنحزن قليلاً لكن كونوا على يقين بأن سوبرمان ما زال هنا، فكل القضايا التي دافع عنها ما زالت موجودة، كما أنه سيظل المثل الأعلى للكثيرين، انتهى دوري لارتداء بدلة سوبرمان، لقد كانت رحلة ممتعة معكم جميعا، إلى الأمام دائما».

هنري كافيل: انتهي دوري تماما في سوبر مان

يذكر أن فيلم سوبر مان واسم هنري كافيل كانا قد تصدرا الهاشتاج في عدد من الدول العربية، خلال الفترة الماضية.