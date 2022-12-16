«خاف من فقد وظيفته».. سائق قطار مخمور بألمانيا يصرخ في مكبر الصوت

تسبب قائد قطار مخمور بألمانيا في إثارة حالة من الذعر بعد قيامه برحلة بطريقة فوضوية عبر مدنية شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا استخدم خلالها مكبر الصوت وقال إنه يشعر بخيبة أمل من وظيفته وصاحب العمل.

عدم توقف القطار وإبلاغ الشرطة

وتحرص القطارات في ألمانيا على التواجد في الموعد، ولكن فوجئ مرتادو المحطة أن هذا القطار لم يتوقف وتحرك في المحطة بشكل غريب لم يعتادوا عليه، ولم يتوقف السائق صاحب الـ 43 عاما، في المحطات المقررة، ما استدعى الشرطة البحث حول الأمر والتدخل لحل الأزمة.

نسبة الخمرة في دمه

وذكرت الشرطة الألمانية، أن السائق تحدث في الميكروفون أثناء القيادة أنه يخاف من فقد عمله وانتقد صاحب العمل، وتجاوز بسرعة محطة روتسهايم، قامت امرأة تنتظر اصطحاب ابنتها التي كانت مسافرة على القطار بإبلاغ الشرطة، وتحرك بعدها إلى محطة أخرى لم يتوقف فيها فتحركت الشرطة لتبحث الأمر وقبضت عليه وتم فحص مستوى الكحول في دم السائق وجدوا أنه مصاب بنسبة 0.28% ويتم التحقيق معه بتهمة تعريض المواطنين للخطر وكذلك عدم أداء وظيفته.