«مصر تستطيع»: مارولا أمير تكشف تفاصيل فوزها بالمركز الأول في مسابقة الروبوت
كتب:
محمد أسامة رمضان
09:46 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
مارولا أمير
قالت مارولا أمير، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة برمجة الروبوت، إنها شاركت في مسابقة برمجة الروبوت على مستوى طلاب المدارس والجامعات في شهر مايو الماضي بعد تدريب 8 أشهر.
وأضافت أمير، في مداخلة ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc، أن حصولها على المركز الأولى أهَّلها إلى الذهاب إلى سنغافورة بصحبة فريقها، موضحة: «المسابقة في سنغافورة كانت على مدار يومين، ونافسنا على المركز الأول على مستوى العالم هناك، أمام كوريا وإيران وزنجبار».
وتابعت: «لجنة التحكيم كلفتنا ببرمجة الروبوت، ونحن نفعل ذلك وفقا لخطوات موضوعة، وفقا لتوقيت معين، وأول يوم في المسابقة كانت ساعة ونصف، أما اليوم الثاني فكانت البرمجة في فترة ساعة فقط».