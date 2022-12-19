«رغم قسوة الظروف بأوكرانيا.. تثبيت شجرة عيد الميلاد وسط كييف».. فيديو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رغم الظروف القاسية التي تعيشها أوكرانيا.. تثبيت شجرة عيد الميلاد وسط كييف»، حيث أن موسم العطلة يتسم بالضبابية في أوكرانيا وسط الضربات الجوية الروسية الأخيرة على البنية التحتية، ورغم هذه الضربات، نُصبت شجرة عيد الميلاد وسط كييف، حيث يستعد سكان المدينة لقضاء عطلتهم في ظروف قاسية، وأطلق عليها عمدة كييف «شجرة عيد الميلاد التي لا تقهر»، وتم تثبيتها في ساحة «سوفيسكا»، المظلمة.

تزيين المساحة الشاسعة أمام كاتدرائية القديسة صوفيا

وقبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرت العادة على تزيين المساحة الشاسعة أمام كاتدرائية القديسة صوفيا التي يعود تاريخها إلى قرون مضت بشجرة عملاقة دائمة الخضرة في عيد الميلاد، إلا أنّ هذا العام بات مختلفا.

الأطفال في حاجة إلى العطلة رغم استمرار الحرب

واختار المسؤولون شجرة صناعية بطول 12 مترا مزينة بأضواء موفرة للطاقة تعمل من خلال مولدات، وقالت مواطنة: «جئنا لرؤية تثبيت شجرة عيد الميلاد وأعتقد أنه يجب أن نكون هنا لأن الناس يعيشون هنا، والأطفال في حاجة إلى العطلة رغم استمرار الحرب، ونعلم أن النصر سيكون حليفنا ونحتاج إلى شجرة عيد الميلاد والعطلة».