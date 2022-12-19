رئيس «النواب» يُحيل 9 قوانين للّجان البرلمان.. أبرزها تعديل العمل الأهلي

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم، 9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس.

ومن بين تلك المشروعات، مشروع قـانون مقدم من النائبة رشا أبو شقرة و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية وبحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الأفريقية، والشئون الدستورية والتشريعية، كما تضمنت قائمة مشروعات قوانين التي أحيلت إلى اللجان المختص ما يلي:

- مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

التأهيل المهني والتدريب والحق في العمل

- مشروع قـانون مقدم منالنائبة نسرين صلاح عمر و60 نائبًا بشأن التأهيل المهني والتدريب والحق في العمل لأبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

- مشروع قـانون مقدم من النائبة سكينة سلامة و60 نائبًا بإنشاء الهيئة الوطنية للوعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والآثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.

- مشروع قـانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب و60 نائبًا بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قـانون مقدم من النائبة ضحا عاصي و60 نائبًا بشأن إنشاء نقابة الأثريين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

- مشروع قـانون مقدم من النائبة عزة حسين و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

- مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

- مشروع قـانون مقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.