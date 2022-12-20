استشاري يحذر من تورم الساق.. تشير إلى أمراض خطيرة

الكثير من الأشخاص يعانون من تورم إحدى الساقين أو كليهما، وقد يستخف بعضهم بهذا الأمر، رغم أنها في كثير من الأحيان تشير إلى بعض الأمراض الخطيرة، فما هي تلك الأمراض؟

قال الدكتور محمد صدقي، استشاري الباطنة والكبد لـ«الوطن»، إنه يختلف الأمراض التي تشير لها تورم الساق بحسب كل حالة، فأسباب تورم ساق واحدة ترجع لسبيبين، وهما:

- وجود جلطة في الوريد بالساق مصاحب بألم شديد، ويتم تشخيصه بإجراء أشعة «الدوبلر»، والإسراع في أخذ أدوية مضادات التجلط التي يصفها الطبيب، لمنع انتقال الجلطة لشريان الرئة.

- الإصابة بالالتهاب الخلوي أو ما يعرف بـ«داء الفيلة»، وهو مرض نادر.

أسباب تورم الساقين

وأوضح «صدقي»، أن تورم الساقين معا ترجع إلى ثلاث أمراض أخرى، وفي هذه الحالة، قد تختلف حجم الساقين عن بعضهما، وأحيانا يصاحبه أعراضا أخرى، كالتالي:

- وجود خلل أو ضعف في عضلة القلب، مصاحب بعدم انتظام ضرباته، والإغماء.

- التليف الكبدي، ويكون مصاحب با نتفاخ البطن بالماء (استسقاء البطن).

- تسرب الزلال من الكلى، ويصاحبه تورم في اليدين والوجه، ويمكن تشخيصه بإجراء تحاليل (زلال الدم).

وحذر الطبيب من عدم الإسراع في كشف وتشخيص سبب تورم الساق، لأن البعض يعتقد أنه ناتج عن ارتداء أحذية أو جوارب ضيقه، أو بسبب زيادة نسبة الأملاح في الجسم، فبتالي ينتظر فترة، يمكن إسعافه، واكتشاف مرضه خلالها.