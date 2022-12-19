 رئيس هيئة قناة السويس لقناة الحياة: سنعمل في صناعة السفن والهيدروجين الأخضر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب أن يكون للهيئة رصيدًا ماليا تتكئ عليه في أي ظروف طارئة أو مشروعات استثمارية، ومن هنا كانت فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس من خلال مشروع قانون وقد وافق عليه البرلمان اليوم.

صناعة السفن والترسانات والهيدروجين الأخضر

وأوضح «ربيع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة» أن الهيئة ستعمل في مشروعات عملاقة مثل صناعة السفن والترسانات والهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أنّ تلك المشروعات لن تؤثر على ما تسدده الهيئة للموازنة العامة للدولة كل عام، ويزيد المبلغ سنويا، وأنّ الفائض عن الجزء المخصص لموازنة الدولة سيخصص جزء منه للصندوق ويستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية.

أزمة السفينة الجانحة

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الهيئة مرت بأزمة كورونا ونجحت خلالها بالقدرة التنافسية والأساليب المتخذة لتقديم حوافز ساعدت في تجاوز الأزمة دون خسائر، بالإضافة لأزمة السفينة الجانحة التي استمرت لمدة 6 أيام بالرغم أن الخبراء قدروها لها البقاء من 3 إلى 6 أشهر، لكن بفضل الجهود المصرية لم تصل لهذه المدة.