«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على تقرير «فيتش»: العقارات وجهة لجذب الاستثمار الأجنبي

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الضوء على تقرير وكالة «فيتش»، الذي أشار إلى أنّ سوق العقارات المصري يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأنّ الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصًا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلًا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.

تطور العلاقات التجارية المصرية الصينية

وتوقّع تقرير وكالة فيتش، بحسب بيان عن مركز المعلومات، أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورًا، حيث تتضمن مبادرة الحزام والطريق الأخيرة خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، كما أبدت الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وتصنيعية جديدة، تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية.

وأكدت الوكالة أنّ الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر، يعتبر محفزًا قويًّا للاستثمار في السوق، بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، إضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جاذبة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.

استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأشارت الوكالة إلى توقعها باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، إضافة إلى إجراءات الحكومة المصرية بإصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.