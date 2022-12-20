«اسمي مصطفى محمود».. الكاتب الصحفي وائل لطفي يناقش أحدث إصدارته الأحد المقبل

تستضيف مكتبة البلد، الأحد المقبل في السابعة مساء، الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، لتوقيع ومناقشة روايته «اسمي مصطفى محمود»، الصادرة حديثًا عن دار كلمة للنشر، حيث يناقشه، الدكتور بهي الدين موسى، ونبيل عبدالفتاح، ويدير اللقاء الإعلامية دينا عصمت.

مسيرة مصطفى محمود

وتطرح الرواية مسيرة الدكتور مصطفى محمود وعلاقاته بالسياسة، وبالرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأسباب كراهيته للرئيس جمال عبدالناصر، ومحمد حسنين هيكل، وسر صداقته الشخصية للسادات، والدور الذي لعبه في مساندته وتوطيد أركان حكمه.

وقال لطفي في بيان صحفي، إنّ مادة الكتاب امتداد لمشروعه الفكري الخاص بدراسة التحولات السياسية والاجتماعية في مصر منذ السبعينيات، والأسباب التي أدت للتحول الكبير في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي بما فيها احتمالات وجود أهداف سياسية وراء هذه التحولات.

مقتطفات من رواية «اسمي مصطفى محمود»

ومن أجواء الرواية: «أنا مصطفى محمود الصحفي الذي يهمه أن يكون الأكثر مبيعا، وأنا أيضا الفنان الذي كان مغنيا وعازفا قبل أن يحترف الطب، أنا الإنسان الذي شعر بالغيرة من محمد حسنين هيكل، وأنا الصوفي الذي دعا إلى الزهد، أنا صاحب الثروة الكبيرة والمتقشف، أنا المصلح الديني الذي دعا لإعادة النظر في بعض الأحاديث، وأنا أيضا المتهم بالحديث في الدين بغير علم، أنا الشيوعي السابق والإسلامي الحالي والحائر دائما، أنا عدة أشخاص في شخص واحد، فاقرأوا حكايتي لتعرفوني».