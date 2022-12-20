محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف المنطقة المحيطة بمول outlet الجديد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء أعمال رصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الأوت ليت، والجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، وذلك في إطار الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمنطقة مجمع الأسواق، والتي أصبحت داون تاون بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع حي العرب.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمول والجراج المتعدد الطوابق، والتنسيق بين الجهات المختصة كافة بالعمل، فضلا عن منع وضع أي إشغالات خارج المول، والالتزام بالمساحات القانونية المحددة، والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.

مول الملابس المستعملة

وأكد «الغضبان» أن مول outlet الجديد، يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة في مجال الملابس المستعملة، مؤكدا أن منطقة مجمع الأسواق أصبحت ملتقى للزائرين من جميع المحافظات.

وأوضح المحافظ، أن المول مصمم على أحدث طراز، ويضاهي أكبر المولات التجارية، وسيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها، بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق والمحاور.