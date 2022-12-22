صرف مرتبات شهر ديسمبر بـ«الحد الأدنى» الجديد اعتبارا من اليوم

تبدأ وزارة المالية، اليوم الخميس، صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ديسمبر 2022، وفقًا للكتاب الدوري للوزارة.

تستمر عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 بحسب كتاب دوري لوزارة المالية، لمدة 5 أيام، حتى الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر 2022، لنحو 5.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة.

5 أيام لصرف المرتبات

تستأنف الوزارة صرف مرتبات ديسمبر 2022 اعتبارا من الأحد المقبل، بعد عطلتي الجمعة والسبت الأسبوعيتين، لموظفي 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، وتشمل المرتبات الحد الأدنى للأجور الجديد الذي تم إقراره اعتبارا من مرتبات الشهر الماضي، وفيما يلي جدول مرتبات ديسمبر بالجدول الجديد للأجور.

مرتبات شهر ديسمبر 20221

1. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

2. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

3. الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.

4. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الأولى 4800 جنيه.

5. الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الثانية 4200 جنيه.

6. الحد الأدنى للأجور الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

7. الحد الأدنى للأجور الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

8. الحد الأدنى للأجور الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

9. الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 3000 جنيه.

يذكر أن الحكومة أعلنت زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 لـ3000 آلاف جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.