محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لمتابعة انضباط أسعار السلع الغذائية

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة لمتابعة توافر السلع في الأسواق والمرور على المحال والسلاسل التجارية والمخابز، للتأكُد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وجودتها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

توافر السلع الاستراتيجية

وجرى خلال حملة محافظ القليوبية، التأكُد من توافر السلع الاستراتيجية، خاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2022، الذي ينص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ليكون كيلو الأرز الأبيض الفاخر التي لا تزيد فيه نسبة الكسر على (3٪) المُعبأ تعبئة فاخرة، بما لا يزيد عن 18جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض المُعبأ بـ15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ بـ12 جنيهًا، وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها من المشتريين.

الاستماع لآراء المواطنين حول توافر السلع

وتفقد المحافظ، منافذ بيع السلع والسلاسل التجارية، وحرص على الاستماع لآراء المواطنين حول مدى توافر السلع بالأسواق ومستوى جودتها، مشددًا على أصحاب السلاسل التجارية والمحال والسوبر ماركت، بضرورة توافر جميع السلع خاصة الأرز، وبأسعاره المُعلنة لعدم تعرضهم للغرامة طبقًا للقانون.

وجرى التنبيه بتنوع السلع في الجمعيات الإستهلاكية التابعة لمديرية التموين، ليستفيد المواطنين من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة، علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين، وضرورة مراعاة حجم الطلب ووضع حد أقصى لعدد الوحدات السلعية التي يُسمح ببيعها لكل مواطن من المنتجات خاصة الاستراتيجية منها، لضمان استفادة أكبر عدد من المترددين على تلك المنافذ من السلع والعروض ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.