وزير العدل: مباني المحاكم في مصر طالتها يد الإصلاح والترميم

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العمل يجرى حاليا على المحاكم في عدة محاور سواء تطوير أو بناء مباني، أو آليات العمل في المحاكم.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»: «مباني المحاكم في مصر طالتها يد الإصلاح والترميم، ما بين ترميم كلي شامل أو جزئي، وأيضا إنشاء محاكم جديدة، إذ أنشأنا 25 محكمة جديدة، منها 3 جرى افتتاحها فعلا، و22 قيد الافتتاح وبها تشطيبات بسيطة للغاية».

التقنيات الحديثة في المحاكم

وعن آليات العمل في المحاكم، أوضح أنه جرى إدخال التقنيات الحديثة في عمل المحكمة، سواء برفع الدعوى عن بعد أو التقاضي عن بعد، مثل المحاكم الاقتصادية التي يصدر الحكم عن بعد، وكذلك المجال الجنائي به تجديد حبس عن بعد، وهي آليات جديدة دخلت المحاكم الفترة الماضية.

التقنيات الحديثة لغة العصر

وأكد وزير العدل أن لغة العصر في الوقت الحالي هي التقنية الحديثة، و«مفيش شاب أو قاضي أو مواطن عادي مش معاه موبايل، ويستطيع العمل عليه، وكل الناس لديها هذه الثقافة، والمواطنين متقبلين هذه الآليات الجديدة وتيسر عليهم العمل».