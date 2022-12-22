فريق «مصري كويتي» يفوز بالمركز الثالث في مسابقة «كاسبرسكي» العالمية

احتلّ فريق طلابي من مصر والكويت، المركز الثالث في الترتيب العام لمنافسات مسابقة Kaspersky Secur’IT Cup، العالمية للطلبة، التي تنظمها وتقيمها «كاسبرسكي» العالمية، وذلك في ختام الجولة الأخيرة التي أقيمت في 14 ديسمبر.

أمن الراوتر والأجهزة المحمولة

وقدم أكثر من 1500 طالب من جميع أنحاء العالم، أفكارهم للمشاركة في المنافسات، وتوزعت أفكار المشاركات المقدمة على أربع فئات شملت أمن أجهزة الراوتر وأمن الأجهزة المحمولة ومكافحة الغش في الشطرنج وفئة الترشيح الخاص، وهي رعاية الأسرة.

قطاع الأمن الرقمي

ووقع الاختيار بعد تقييمات أجراها الخبراء، على عشرة فرق فقط للتأهّل إلى القائمة القصيرة وتقديم أفكار جديدة إلى لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء من «كاسبرسكي» وممثلين عن قطاع الأمن الرقمي، لخوض منافسات ودّية ولكن حامية.

قدرات في التوعية الرقمية والمالية

واحتلّ فريق Maia AI، المكون من الطالبين، المصري محمد طارق، في جامعة عين شمس والكويتية غادة بوظهير، في جامعة فرانكلين بسويسرا، المركز الثالث بمشروعهما المصمم لتلبية احتياجات الأسرة المالية، حيث يتضمن المشروع قدرات في التوعية الرقمية والمالية بالإضافة إلى ميزة لتقديم الاستشارات والتخطيط قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وفاز الفريق بدورة تدريبية تخصصية من اختياره من بين الدورات التي تقدمها منصة الدورات التدريبية الضخمة المفتوحة (MOOC).

التجربة مثيرة ومفعمة بالتحدّي

وقال «محمد»، إنها كانت المرة الأولى التي يشارك فيها في مسابقة مثل هذه، مؤكداً أن التجربة كانت مثيرة ومفعمة بالتحدّي وثرية بالموضوعات والجلسات التفاعلية مع كبار الخبراء: «ساعدنا الموجّهون وفريق كاسبرسكي كثيراً في إتمام مشروعنا بنجاح، كما سعوا في إكسابنا الثقة في أنفسنا ودفع التوتر عنا أثناء العرض التقديمي الكبير، ونحن سعداء بنجاح المشروع الذي لاقى ترحيباً كبيراً وحققنا به المركز الثالث، وأشجع الجميع على المشاركة في مسابقة Kaspersky Secur'IT Cup».

إنجاز مشاريع مبتكرة في الأمن الرقمي

وتطورت المسابقة على مدى السنوات الخمس الماضية لتصبح مشروعاً يجمع أكثر من 5000 طالب موهوب من جميع أنحاء العالم، يتعاونون تحت مظلته في إنجاز مشاريع مبتكرة في الأمن الرقمي، بهدف وضع أسس راسخة لمستقبل أكثر أمناً.

ويحصل الطلاب من خلال التنافس في هذه المسابقة العالمية، على فرصة إثراء معرفتهم في مجال الأمن الرقمي واكتساب نظرة عامّة شاملة على العمل في هذا المجال الحيوي.

سلامة أمن الأجهزة المحمولة

وحلّ في المركز الأول بالمسابقة المشروع Hygiene Platform for Mobile Security المعني بسلامة أمن الأجهزة المحمولة، والذي قدمه فريق N0H4TS من جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد سنغافورة للتقنية.

ويهدف هذا الحلّ إلى تحسين تطوير أمن تطبيقات الهاتف المحمول من خلال تزويد المطورين بالعديد من الأدوات التخصصية الآلية التي يمكنهم استخدامها في عمليات الفحص الأمني، بالإضافة إلى منظومة أساسية لأمن الأجهزة المحمولة تعتمد على معايير أمن التطبيقات المحمولة التي تضعها منظمة «مشروع أمن تطبيقات الويب المفتوحة OWASP».

جوائز اختيار الجمهور

وتضمّنت المسابقة في دورة العام 2022 أيضاً فئة ترشيح خاص جديدة، من بينها، «جوائز اختيار الجمهور»، التي تُمنح بناءً على تقييم الجمهور الذي يتابع البث المباشر لفعاليات المسابقة عبر الإنترنت.

ووقع اختيار الجمهور على مشروع تطبيق أُسري خاص بالتواصل مع البنوك يقوم على الإشعارات المركزية: AUTCA، وضعه فريق Owo من جامعة سنغافورة للتقنية والتصميم.

ويتيح التطبيق قناة اتصال آمنة وموثوقة بين البنوك والأفراد، بهدف الحدّ من عمليات التصيّد، كما يوحّد الاتصالات المالية بين أفراد الأسرة، ما يسمح لهم برصد محاولات الاحتيال المحتملة.