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مراسل قناة القاهرة الإخبارية بموسكو: روسيا أكدت للرأي العام عدم تسببها في الأزمة

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:21 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
حسين مشيك

حسين مشيك

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إن الكرملين رد اليوم على زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، وكان واضحا في الرد على هذه الزيارة، وأكد أنه لم يلمس أي شيء إيجابي في تصريحات زيلينسكي وبايدن حول الاستماع إلى مخاوف روسيا والضمانات التي طالبت بها.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن روسيا تؤكد للرأي العام الدولي وإلى الشعب الروسي أنها ليست سبب هذه الأزمة». 

 

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