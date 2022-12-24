تفاصيل فتح باب مزايدات وفرص الإعلانات بمدن القليوبية

أعلن ديوان عام محافظة القليوبية، إجراء مزايدة علنية لحق استغلال المواقع الإعلانية بمدن المحافظة، وفتح الباب للمشاركة في المزيدات الخاصة في مزاد محدد مطلع شهر يناير المقبل، إذ أنه من المقرر أن تتاح كراسة الشروط بالديوان العام اعتبارا من الأحد المقبل.

«الوطن» تستعرض إعلان فتح باب المزايدات وفرص الإعلانات بكافة أنواعها في شوارع مدن القليوبية ومواعيد المزايدات والإعلانات المتاحة والتفاصيل الكاملة والأسعار.

وقال سمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالقليوبية، إنه من المقرر فتح باب المزايدة علي حقوق الإعلانات في شوارع مدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية وكفر شكر ودار الإدارة المحلية بشبرا الخيمة.

مواعيد جلسة المزاد لحقوق الإعلانات بشوارع القليوبية

وأشار مدير إعلانات القليوبية، في بيان له، إلى أن فتح باب المزايدات سيكون لكافة الإعلانات بجميع أنواعها فوانيس ومميز وسوست ولاب ويونى بول وميجا ودبل ديكر وشاشات إلكترونية وجانتري، موضحا أنه جرى تحديد جلسة المزاد يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023 المقبل، فيما تحددت جلسة الاستفسارات يوم 29 ديسمبر الجاري.

موعد إتاحة كراسة شروط مزايدات الإعلانات بشوارع القليوبية

وأوضح «صبحي»، أن كراسة الشروط متاحة اعتبارا من غد الأحد بإدارة المخازن بديوان عام محافظة القليوبية شارع كورنيش النيل الفلل مدينة بنها.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية إدارة التعاقدات ستجري مزايدة علنية لعملية حق استغلال أو الانتفاع بالإعلان بالشوارع الرئيسية التابعة لمدن بنها وطوخ والقناطر ودار الإدارة المحلية بشبرا الخيمة و كفر شكر.

ويتم سداد التأمين الابتدائي طبقا لطريقة السداد الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وذلك قبل جلسة المزاد ب 3 أيام على النحو التالي:

- تأمین ابتدائي بالإعلان بدار التنمية المحلية بمدينة شبرا الخيمة بمبلغ 1000 جنيه.

- تأمين ابتدائي بالإعلان بمدينة بنها بمبلغ 45000 جنيه.

- تأمين ابتدائي بالإعلان بمدينة بكفر شكر بمبلغ 3500 جنيه.

- تأمين ابتدائي بالإعلان بمدينة القناطر الخيرية بمبلغ 10000 جنيه.

- تأمين ابتدائي بالإعلان بمدينة طوخ بمبلغ 2000 جنيه.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مخازن الديوان العام نظير مبلغ 299 جنيهًا، ويضاف اليها ضريبة القيمة المضافة ويضاف عشرة جنيهات في حالة طلبها بالبريد وطابع شهيد ودمغة معاقين.

ومن المقرر أن يتم التزايد طبقا لكل قطاع على حده وطبقا للعدد والأمتار الموضحة بكراسة الشروط، مشيرا إنه يعتبر القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملا ومتمما لهذا الإعلان.