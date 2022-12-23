خبير عسكري لقناة القاهرة الإخبارية: «باتريوت» ستقلل من فاعلية الطيران الروسي

قال العميد خالد عكاشة، الخبير العسكري، إن نقل منظومة باتريوت إلى داخل أوكرانيا سيحد من فاعلية ضربات الطيران الروسي، فهو سلاح نوعي بإمكانه صدّ الهجمات الروسية في العمق الأوكراني.

استعانة كييف بمنظومة باتريوت يمثل دخول واشنطن الأزمة بشكل معلن

وأضاف «عكاشة»، في مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة بيروت، أن استعانة كييف بمنظومة باتريوت يمثل دخول واشنطن الأزمة بشكل معلن ضد موسكو، التي ردت بالرفض والتهديد بتدميرها.

وتابع أن عملية الدعم بمثل هذه المنظومة يشكل مقدمة لتوريد المزيد منها في المستقبل، وربما تقدم بريطانيا على خطوة دعم مماثلة، وبالتالي تكون عملية تسليح أوكرانيا قد أخذت مسارًا آخر.

وذكر أن التقارير تشير إلى تزويد أوكرانيا ببطارية واحدة من منظومة صواريخ باتريوت، والتي لن تحقق انقلابًا في ميزان القوى، فليس بإمكانها حماية كل الأراضي الأوكرانية من هجمات معينة، وإنما منطقة معينة، وهو ما يدفع روسيا للاستباق بالتحذير أن أي تطوير لهذه القدرات بشكل نوعي سيتم تدميره.