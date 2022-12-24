انطلاق أولى فعاليات منتدى الطفل المصري بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بحماية وتعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية له وتدعيم قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات المعاصرة، ومكافحة جريمة ختان الإناث والقضاء على حالات زواج الأطفال ومواجهة ظاهرة التنمر وتغليظ العقوبات ذات الصلة بهذه الجرائم، بالإضافة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية لتعزيز تمتع الأطفال ذوي الهمم بكامل حقوقهم.

فعاليات منتدى الطفل المصري للأطفال بالشرقية

وأشارت المهندسه لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى أنه تحت رعاية محافظ الشرقية وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة أقيمت أولى فعاليات منتدى الطفل المصري للأطفال بالشرقية، بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.

أوضحت نائبة المحافظ أن منتدى الطفل المصري يُعد نافذة للأطفال لإيصال صوتهم في كل القضايا التي تعنيهم من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعرفة والمهارات التي تؤهلهم لأن يتحاورون ويتفاعلون مع الآخرين مع احترام الاختلاف والرأي الآخر، مشيرة إلى أهمية المنتدى في تعزيز حقوق الطفل التي تنص عليها الاتفاقية الدولية وقانون الطفل والدستور المصري لتدعيم قيم المواطنة والانتماء والتسامح لديهم.

وأشاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمواهب التي يتمتع بها الأطفال، متمنيا لهم الاستفادة من الفعاليات التي يقيمها المنتدى والتي سيكون لها أثر بالغ في تشكيل شخصياتهم الوطنية والمشاركة بفاعلية في كافة القضايا التي تمسهم وإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجههم.