صورة حديثة لأسطورة الكرة البرازيلية بيليه.. حالته الصحية في تدهور

قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إنَّ الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في تدهور مستمر، منذ دخوله مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في أواخر نوفمبر الماضي.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، نقلًا عن تقارير محلية في البرازيل، أنَّ حالة أسطورة كرة القدم العالمية بيليه «ساءت ولم تعد تستجيب للعلاج».

رعاية تكميلية

وأبرزت الصحيفة الإسبانية، أنَّ الأسطورة البرازيلية الملقب بـ«الملك» وصاحب الـ82 عامًا بات يتلقى «رعاية تكميلية فقط لمساعدته على التنفس وتخفيف الألم».

بالتزامن مع ذلك، نشرت ابنة بيليه، كيلي ناسيمنتو، على حسابها في إنستجرام، صورة حديثة لأبيها، التقطت يوم أمس الجمعة في المستشفى.

ابنة بيليه تعانق أبيها: مازلنا نكافح

وتظهر كيلي، في الصورة، وهي تعانق والدها وتنام على صدره. وقالت، في تعليقها على الصورة: «ما زلنا هنا، في الكفاح والإيمان.. ليلة أخرى معًا».

من جهته، قال مستشفى ألبرت أينشتاين، الخميس الماضي، إنَّ بيليه «يعاني من تطور الأورام، ويتطلب رعاية أكثر شمولًا لعلاج الفشل الكلوي والقلب».

وعانى بيليه بسبب تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، ويخضع لعلاج كيماوي منتظم منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون، العام الماضي.