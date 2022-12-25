تحرير 9 محاضر نقص وزن ونظافة لعدد من مخابز القليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، جولة مفاجئة على المخابز بنطاق مدن بنها وكفر شكر وطوخ، للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين مطابق للمواصفات.

متابعة مخابز القليوبية

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر تم تصنيفها ما بين 3 محاضر نقص وزن، و5 نظافة معجن، ومحضر نظافة معجن، ومحضر عدم الالتزام بمواعيد التشغيل.

جودة رغيف العيش

والتقى محافظ القليوبية أثناء جولته بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش، ووجه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة مؤكدا على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات اي كان نوعها والالتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، للمرور على المحال التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.