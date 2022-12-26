11 معلومة عن بدر الدين جمجوم في ذكرى ميلاده.. تزوج من «فيروز»

92 عامًا تمر على ذكرى ميلاد الفنان بدرالدين جمجوم، الذي يعد أحد أبرز الوجوه التي مرّت يومًا على عالم الفن، لما يحمله من وجهًا منحوتًا أشبه بقدماء المصريين، وصوتًا حنونًا تحمل نبراته الدفاء والنعومة وتنم عن خفة ظل صاحبها، الأمر الذي جعله على الشاشة الصديق الوفي للبطل، الشاب الباحث عن الحب.

ذكرى ميلاد بدر الدين جمجوم الـ 92

وفي ذكرى ميلاد بدر الدين جمجوم، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 26 ديسمبر عام 1934.

- درس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية.

- ظهوره الأول على شاشة السينما من خلال فيلم «قاضي الغرام» عام 1962 بطولة نادية لطفي وحسن يوسف.

قدم أكثر من 60 عملا فنيا

- في بدايته تعرف الجمهور عليه أولًا من خلال صوته المميز عن طريق الإذاعة، من خلال مشاركته في أشهر البرامج وقتها «ساعة لقلبك» الذي مّر عليه عدد من نجوم الفن أبرزهم فؤاد المهندس، عبدالمنعم مدبولي، خيرية أحمد، الخواجة بيجو.

- رصيده الفني يتجاوز الـ 60 عملا فنيا.

- من أبرز الأفلام السينمائية التي شارك بها «زقاق المدق، بين القصرين، غرام في أغسطس، نورا، الزوج العازب، المليونير المزيف، مذكرات الآنسة منال، سارق المحفظة، مع تحياتي لأستاذي العزيز».

- ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها «مبروك جالك ولد، الأيام، علي الزيبق، لا إله إلا الله، مملوك في الحارة».

- تزوج من الفنانة فيروز، التي لقبت بالطفلة المعجزة بعد تقديمها للسينما من خلال أنور وجدي في أفلام «دهب، ياسمين، فيروز هانم».

- في الوقت الذي انضم فيه بدر الدين جمجوم إلى فرقة إسماعيل ياسين المسرحية، نشب الحب في قلبه تجاه فيروز التي تركت الفن مع دخولها سن الشباب والاكتفاء بالعمل الإداري بالفرقة، وأثمرت زيجتهما عن أبنائهما إيمان وأيمن.

- آخر أعماله التي شارك فيها فيلم «السرعة لا تزيد عن صفر» عام 1992، بطولة عبلة كامل، أحمد بدير، إخراج إبراهيم الشقنقيري.

- توفي يوم 21 أبريل عام 1992.