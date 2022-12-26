الجنايات تستكمل إعادة محاكمة 11 متهما في «أحداث شغب العياط»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب العياط».

التظاهر واستخدام القوة والعنف ضد المواطنين

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، أنّ المتهمين في 11 نوفمبر 2016 وآخرين مجهولين، نفذوا عملا إرهابيا وهو التظاهر واستخدام القوة والعنف وترويع المواطنين داخل البلاد.

الإخلال بالنظام العام

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين كان قصدهم من ذلك الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين وأمن المجتمع وسلامته للخطر، وإلقاء الرعب في نفوسهم، ما عرض حرياتهم وحياتهم للخطر، فضلًا عن استعمالهم وآخرين مجهولين العنف والقوة ضد موظفيين عموميين.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين استعملوا القوة ضد موظفيين عموميين «مأموري الضبط القضائي»، وهما المجني عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد، أثناء مباشرتهم عملهم ومنع تظاهرهم وقطع الطريق، كما اشتركوا مع آخرين بالتجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص وكان غرضهم التأثير على السُلطات في أعمالها.