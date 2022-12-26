السيسي: تخفيض الاستيراد لصالح الإنتاج المحلي يوفر فرص عمل وعملة صعبة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه بحث مشروع «الصودا آش» قبل يومين مع طارق الملا وزير البترول، الذي أوضح أنَّه توجد بعض المنتجات التي تحتاجها الدولة واستعاضت عن استيرادها بإنتاجها محليًا، من أجل توفير وظائف للعمالة المصرية وتوفير العملة الصعبة «بقول الكلام ده لينا كلنا، كل ما هننتج مواد بنستوردها من برة كل ما الضغط على الدولار هيقل».

السيسي: لن يتمّ تخفيض المشروعات القومية بحجة تخفيف العبء عن الدولار

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية في «أبو رواش بمحافظة الجيزة»، «أسمع الكثير من الحديث حول تخفيض المشروعات القومية، لتخفيف العبء على الدولار، لأ يا جماعة لأ».

الرئيس: البنوك ستغطي خروج المنتجات من الموانئ بالدولار

وتابع رئيس الجمهورية: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عرض عليّ خطة خروج المستلزمات من الموانئ، بحيث تغطي البنوك المصرية المطلوب بالدولار لصالح هذه الاعتمادات خلال 4 أيام».