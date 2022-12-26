رئيس شركة «النصر للكيماويات»: التوسعات انعكست على مؤشرات الإنتاج والتصدير

قال اللواء دكتور إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة إنَّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة؛ صدّق على تطوير شركة النصر للكيماويات الوسيطة وإنشاء العديد من المصانع الجديدة بأفرعها المختلفة التي حققت الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات وتمكّنت من تصدير الفائض.

افتتاح مصنع سماد أحادي وثلاثي سوبر فوسفات المحبب بمجمع إنتاج الكيماويات

وأضاف أنَّه في عام 2015 تمّ افتتاح مصنع سماد أحادي وثلاثي سوبر فوسفات المحبب بمجمع إنتاج الكيماويات والأسمدة بالفيوم، كما تمّ افتتاح مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 4 بمجمع الصناعات الكيماوية بـ«أبو رواش» عام 2016، وشهد عام 2019 انطلاقة جديدة، إذ تمّ افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية المركبة بالعين السخنة، وبنفس العام بمجمع الصناعات الكيماوية بـ«أبو رواش» افتتح الرئيس مصنع فوق أكسيد الهيدروجين ومصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية في «أبو رواش» بمحافظة الجيزة أنَّ إجمالي المصانع العاملة بالشركة 39 مصنعًا، إذ انعكست التوسعات السريعة للقاعدة الصناعية داخل الشركة على مؤشرات الإنتاج والتصدير، فقد تمّ تطوير مصانع الكلور المسال ليرتفع الإنتاج من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن عام 2021 مقارنة بعام 2015، وفي عام 2024 سيصل لـ70 ألف طن.

تطوير مصانع الأسمدة

ولفت إلى أنَّه تمّ تطوير مصانع الأسمدة المنتجة بالشركة ليرتفع الإنتاج من 220 ألف طن لمليون طن عام 2021، وسيصل إلى مليون و700 ألف، وزادت الكميات المنتجة من الغازات الطبية والصناعية من 16 ألف طن لـ42 ألف طن عام 2021، إضافة إلى طرح 18 ألف طن من مادة فوق أكسيد الهيدرجين عام 2021 لأول مرة بالأسواق المصرية من إنتاج الشركة، مما أدى إلى الاكتفاء الذاتي من بعض هذه المنتجات ومضاعفة كميات التصدير بنسبة تقدر بـ6 أضعاف التي كانت عليه عام 2015، وارتفاع عدد الدول التي يتم التصدير لها من 40 إلى 55 دولة بجميع أنحاء العالم.

زيادة حجم إنتاج الأكسجين الطبي

وشرح أنَّه تمّ زيادة حجم إنتاج الأكسجين الطبي من خلال تنفيذ جميع المنشآت المدنية والتركيبات الميكانيكية والكهربائية لمصنعين جديدين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بأقل من عامين، مبينًا أن اليوم يتمّ افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 4، و5 بطاقة 60 ألف طن سنويا من الأكسجين ليرتفع إجمال إنتاج الشركة من الأكسجين إلى 100 ألف طن سنويًا، وبزيادة القدرة الإنتاجية ستصبح الشركة قادرة على إنتاج 280 مستشفى مقارنة بـ135 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية وإمداد هيئة الإسعاف المصرية بكل من القاهرة والجيزة بحوالي 30 ألف أسطوانة أكسجين سنويا، كما تتولى الشركة منذ عام 2019 وحتى الآن تركيب خزانات الأكسجين وإنشاء الشبكات الطبية بالمستشفيات بإجمالي 155 خزانًا و50 شبكة غازات طبية وصناعية.

زيادة الطاقة الإنتاجية من الغازات الصناعية

واستكمل أنَّه تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من الغازات الصناعية المختلفة ليرتفع انتاج غاز النيتروجين لـ43 ألف طن وغاز الأرجون لـ1000 طن سنويا، واشترك في أعمال التوريدات والإنشاءات نحو 20 شركة مدنية ومن أهمها شركة ليندا الألمانية، وشاركت العديد من الشركات المصرية مثل بتروجيت وكان السبق للشركة بإنشاء مصنع فوق أكسيد الهيدروجين عام 2019 باستخدام غاز الهيدورجين الناتج من صناعة الكلور تلقائيًا، مما أدى لخفض البصمة الكربونية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ«أبورواش» بمقدار 83 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون بالعام، كما يتمّ افتتاح محطة الطاقة الثلاثية، والتي تنتج البخار ومياه من التبريد مما يخفض البصمة الكربونية للمجمع بالعام.