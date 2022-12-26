معلومات عن «الصودا آش» واستخداماتها بعد إعلان الرئيس اليوم عن المشروع

خلال حفل افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية في "أبو رواش" بمحافظة الجيزة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه اطمئن على مسار المناقصة الفنية المتكاملة، وأكد أنه «لا يوجد وقت للتأجيل حتى إيجاد مصادر للتمويل، حيث نستورد بـ300 مليون دولار صودا آش، وكلما تمّ التأجيل، كلما زادت التكلفة، خاصة أنه يتمّ الاستيراد بالدولار والبيع بالجنيه المصري»، فما الصودا آش، وفيم تُستخدم؟

مدخل رئيسي في صناعة الزجاج والمنظفات

تعتبر مادة الصودا آش، أو «كربونات الصوديوم» إحدى أهم الخامات التي تعد مدخلا إنتاجية للعديد من الصناعات المهمة، التي يصل عددها إلى نحو 50 صناعة، وتعرف بأنها مركب غير عضوي يتم استخدامه في صناعات كبرى مثل الزجاج والمنظفات.

المصنع الجديد يُغني عن الاستيراد

بحسب الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، فإن «الصودا آش» تعد الخامة الرئيسية لصناعة الزجاج، وبدرجة أقل في صناعات أخرى مثل المنظفات، موضحًا أن مصر تستورد ما لا يقل عن 500 ألف طن سنوياً، تأتي أغلبها من تركيا، وبقيمة استيراد تقدر بنحو 300 مليون دولار.

ووفقًا لـ«الجبلي»، فإنّ خامات تلك المادة متوافرة في مصر، والتي تتضمن الأملاح والغاز الطبيعي، لافتا إلى أنّ المصنع الجديد سينتج نحو 500 ألف طن بما يكفي الاستهلاك المحلي.

وتحتوي مادة «الصودا آش» على خصائص كبيرة في عملية التطهير، ما يجعلها مكونًا أساسيًا في منتجات منظفات الغسيل، والمنظفات الزجاجية، ومزيلات البقع، ومنظفات الأسطح، والمبيضات، كما تستخدم في منتجات العناية الشخصية مثل معجون الأسنان، ويتم استخدامها أحيانا في الأندية الرياضية، للمحافظة على مياه السباحة من أجل ضبط درجة الحموضة في المياه.