شركة «OPPO» تنفي الخروج من مصر: «شائعات» تمس أهم سوق لنا

في أول رد رسمي، أعلنت شركة «OPPO»، أنَّه لا صحة على الإطلاق حول ما تمّ تداوله من شائعات في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول نية الشركة الخروج من السوق المصرية.

وأكّدت شركة «OPPO»، أنَّ كل أنشطة الشركة وأعمالها في مصر تسير بشكل طبيعي واعتيادي، إذ تعتبر السوق المصرية أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وأن لديها ثقة كبيرة في الإمكانيات الكبيرة المتوافرة فيه، وتلتزم الشركة على الدوام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لقطاع واسع من عملائها في مصر بعد تحقيق العديد من النجاحات خلال الأعوام السابقة، وتخطط «OPPO» للاستمرار في استراتيجيتها الطموحة في مصر خلال الفترة القادمة.

وستواصل «OPPO»، البحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين، وتستمر «OPPO» في التزامها بتلبية متطلبات المستخدمين المصريين وستسعي دائمًا لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في السوق المصري، هذا وسوف تتخذ الشركة كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الشائعات لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية.