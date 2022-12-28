قناة الحياة تعرض تقريرا عن مشروعات منطقة الـ350 فدانا في مدينة طيبة الأقصر

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن مشروعات البنية التحتية في منطقة الـ350 فدانا بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، تتضمن أعمال تثبيت التربة ورصف الطرق بطول 30 كيلومترًا.

وجاء بالتقرير، أن العمل مستمر في مشروع البنية التحتية بمدينة طيبة الجديدة شرق محافظة الأقصر ضمن المشروع القومي للتنمية العمرانية، كما اشتملت أعمال البنية التحتية في منطقة الـ530 فدانًا تتضمن تنفيذ شبكة مياه بطول 35 كيلومترا، وصرف صحي 30 كيلومترا وخطوط مياه ري 33 كيلومترا.

تكلفة مشروعات البنية التحتية في منطقة الـ530 فدانا

تتضمن المشروعات إسكان متوسط وإسكان اجتماعي ومناطق خدمات، وتكلفة مشروعات البنية التحتية في منطقة الـ530 فدانا بمدينة طيبة تجاوزت الـ99 مليون جنيه، وفرت 1500 فرصة عمل.

ومازال العمل مستمر في مشروع البنية التحتية بمدينة طيبة الجديدة شرق محافظة الأقصر ضمن المشروع القومي للتنمية العمرانية.