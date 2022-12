«مارفل» تطلق فيلما وثائقيا عن ستان لي للاحتفال بمئويته في 2023

تستعد «مارفل» لإصدار فيلم وثائقي عن أسطورة القصص المصورة ستان لي على منصة «Disney+» في 2023، وذلك تزامنا مع العيد الميلاد الـ 100 لمبدع القصص المصورة الراحل، ونشرت الشركة مقطع فيديو مدته 25 ثانية من الفيلم المقرر طرحه، وعلقت على الفيديو: «100 عام من الحلم، 100 عام من الإبداع، 100 عام من ستان لي».

ويتضمن مقطع الفيديو عددا من الأدوار الثانوية في الأفلام التي ظهر بها ستان لي، وخلال ساعات حقق الفيديو مليون مشاهدة عبر الحساب الرسمي لـ «مارفل» على «تويتر».

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee.



Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/42eH07wXFC