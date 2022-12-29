«مارفل» تطلق فيلما وثائقيا عن ستان لي للاحتفال بمئويته في 2023

تستعد «مارفل» لإصدار فيلم وثائقي عن أسطورة القصص المصورة ستان لي على منصة «Disney+» في 2023، وذلك تزامنا مع العيد الميلاد الـ 100 لمبدع القصص المصورة الراحل، ونشرت الشركة مقطع فيديو مدته 25 ثانية من الفيلم المقرر طرحه، وعلقت على الفيديو: «100 عام من الحلم، 100 عام من الإبداع، 100 عام من ستان لي».

ويتضمن مقطع الفيديو عددا من الأدوار الثانوية في الأفلام التي ظهر بها ستان لي، وخلال ساعات حقق الفيديو مليون مشاهدة عبر الحساب الرسمي لـ «مارفل» على «تويتر».

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee.



Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/42eH07wXFC — Disney+ (@DisneyPlus) December 28, 2022

من هو ستان لي

واشتهر ستان لي بإنشاء الشخصيات الشهيرة حيث كان يعمل محررا للقصص المصورة منها «سبايدر مان»، «هالك»، «آيرون مان» و«إكس مين» وغيرهم العشرات، حتى بعد تقاعده من شركة «مارفل» في التسعينيات استمر «لي» في المشاركة مع الشركة من خلال ظهوره في أدوار ثانوية بالأفلام بجانب عمله كمنتج تنفيذي في إنتاجات «مارفل» السينمائية.

أصبح ستان لي، الذي توفي في عام 2018 عن عمر يناهز 95 عامًا، أحد أكثر رموز ثقافة البوب شهرة في العالم بفضل سلسلة أفلامه الشهيرة في «ستديوهات مارفل» الشهيرة، وفي وقت سابق من هذا العام، اتخذت «مارفل» خطوة ترخيص صور «لي» لاستخدامها في المنتزهات الترفيهية والبضائع، وهو مؤشر على اهتمام المعجبين الدائم بـ «لي» كأحد المبدعين الرئيسيين في عالم الأبطال الخارقين.