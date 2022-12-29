دعاء يوم الجمعة المستجاب.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح أفضل الأدعية

يبحث الكثيرون عن دعاء يوم الجمعة المستجاب لما ليوم الجمعة من فضائل كبيرة، حيث وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية توضح فضائل يوم الجمعة، وأهميته عند الله عزّ وجل، حسبما ذكر الشيخ عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر، مؤكدا أن يوم الجمعة خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها، كما أن لكل انسان حاجته التى يبحث عن كيفية قضائها.

وعن دعاء يوم الجمعة المستجاب قال: «الله هو القادر على كل شي ويمكن أن يقول: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر ويسمي الحاجة أو الشخص يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني».

ومن أفضل دعاء يوم الجمعة المستجاب قول:«اللهم قدر لي فأني لا أحسن التقدير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار وأرضني بما تشاء وكيف تشاء».

دعاء يوم الجمعة المستجاب

وأوضح أنه من دعاء يوم الجمعة المستجاب ترديد دعاء «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

وتابع في دعاء يوم الجمعة المستجاب: «اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ».

الدعاء

واستكمل الدعاء: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».