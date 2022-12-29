«الطب البيطري»: حملات مكبرة بمناطق الجيزة لمواجهة الكلاب الضالة

أكد مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بالجيزة، مواصلة الحملات المكبرة بشكل مستمر بالتنسيق مع احياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بطرق آمنة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك استجابة فورية لأى مواطن يتقدم بشكوى في أى منطقة تابعة لمحافظة الجيزة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة للحفاظ على حياة المواطنين.

تحقيقات النيابة العامة والشرطة عن وفاة الطبيبة

وبشأن حادث الطبيبة نورة محمد فرج التي توفيت خلال عودتها من العمل بحدائق الأهرام، ذكر المصدر أن تحقيقات النيابة لا تزال مستمرة حتى الآن، وهي التي تحدد سبب وفاة الطبيبة.

وأوضح المصدر أنه جرى التنسيق مع رؤساء وأحياء محافظة الجيزة وشرطة الخيالة، لشن حملات مكبرة لمطاردة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والمسعورة لمنع عقر المواطنين خاصة الأطفال.

وفاة الطبيبة قبل وصولها للمستشفى

وكانت تحريات المباحث ذكرت وفاة في وفاة طبيبة حدائق الأهرام، أنها توفيت قبل وصولها للمستشفى، وجرى انتداب مفتش الصحة بالوحدة الصحية بكفر نصار في الهرم لتوقيع الكشف الطبي عليها وتبين أن وفاتها نتيجة سكتة قلبية ولا توجد أي إصابات ظاهرية تشير إلى وجود شبهة جنائية.

مناظرة الجثمان بمعرفة مفتش الصحة

وكانت النيابة العامة، صرحت بدفن جثمان طبيبة حدائق الأهرام بعد أن تمت مناظرة الجثمان بمعرفة مفتش الصحة وتبين أن الوفاة طبيعية نتيجة السكتة القلبية فقط وتسلمت الأسرة جثمانها ودفنت بمقابر الأسرة في المنوفية.