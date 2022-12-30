في عيد ميلادها.. عفاف رشاد تخلت عن الفن 7 سنوات من أجل تربية ابنها

صاحبة أدوار مميزة، عشقت الغناء وغنت أوبرتات على المسرح وبدأت مشوارها الفني بالدراسة في الكونسرفتوار، واتجهت للتمثيل وترك بصمة مميزة في مجال الدراما، وقدمت أكثر من 200 عمل شاركت فيها مع كبار النجوم مثل عبد المنعم مدبولي وتوفيق الدقن ويحيى شاهين، إنها الفنانة عفاف رشاد التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

دخلت الفنانة عفاف رشاد بيوت المصريين من نافذة التليفزيون، وشاهدوها في دور العمة والأم والجدة والصديقة فأحبوها في هذه الأدوار، وظلت محافظة على هذا الود باختيارها أدوارها ومظهرها وملابسها، وانعكس هذا على شخصيتها الملتزمة ببيتها المحافظة على أسرتها بعيدًا عن الشهرة والأضواء: «أنا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل وابني زيي.. بندفع اشتراك النادي ومش بنروحه».

زواج الفنانة عفاف راشد من المنتج محمد السبكي

كرست الفنانة عفاف رشاد حياتها لتربية نجلها الوحيد «عمر» الذي حقق حلمها وأصبح طبيبًا جراحًا، وتوقفت عن العمل الفني 7 سنوات لرعايته: «كنت بالنسبة لابني كل حاجة، عشان أهله يكونوا فخورين بيه»، وكتب له «يفطة الدكتور عمر» على باب غرفته، وكانت تذاكر له دروسه بنفسها وتذهب معه إلى الامتحانات منذ أن كان في الحضانة، إلى أن حقق حلمها والتحق بكلية الطب وأصبح جراح مخ وأعصاب في اسكتلندا.

وتعتبر عفاف رشاد أن تربية نجلها هو أنجح أدوار في الحياة، وقالت في حوار سابق لها: «الأمومة مشروعي الأول.. استعديت لابني بإني أكون له مدرسة جيدة فكنت بذاكر البيولوجي مع الدكتورة الصيدلانية عشان ما أغلطش قدامه»، ورغم سفره إلى الخارج إلا أنه حريص على التواصل معهما إذ تتلقى منه الأم ما يقرب من 6 مكالمات يوميا حسب قولها.

وشاركت الفنانة عفاف رشاد، مع المنتج محمد السبكي في 3 أفلام كما شاركت شقيقه أحمد السبكي في العديد من الأفلام الأخرى، ومن أشهر أعمالها «قلب الأسد، عبده موتة، سمير أبو النيل، القشاش، عزازيل ابن الشيطان، ناشط في حركة عيال، آخر ديك في مصر، الحوت الأزرق».