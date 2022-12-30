«المتحدة» إعلام الجمهورية الجديدة.. صناعة الوعي «صوت وصورة» (ملف خاص)

فى عالم يموج بالصراعات ووطن يجابه التحديات ويتطلع للمستقبل، يبرز الإعلام كواحدة من أهم ركائز القوة والأمن القومى، وهو ما تنبَّهت له الدولة المصرية قبل سنوات، مدركة أهمية الإعلام فى معركة البناء وصناعة الوعى، وجاء الإعلان عن تدشين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتكون الذراع الإعلامية الأقوى لمسار حددته الدولة لنفسها وانطلقت فيه نحو جمهورية جديدة يستحقها المصريون.. إذ لا بديل لأى حكم عن ظهير إعلامى قوى وعصرى، يعرف قيمة الكلمة وتأثير الصوت وسحر الصورة فى الوعى العام.

رؤية الشركة، منذ انطلاقها، تناغمت مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يشدد دوماً على أهمية دور الإعلام الاستراتيجى فى مساندة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية، وتعميق الوعى العام.

هذه الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التى سارت عليها الشركة منذ تدشينها فى 2016، كان لها صداها فى الواقع، بتشكيل عصر جديد من الإعلام الاحترافى العصرى القادر على المنافسة والنجاح، ودعم الصناعات الخاصة بالإعلام والتدريب المهنى وإنتاج محتوى صحفى وإعلامى ورقمى يلبى احتياجات المواطنين وحقهم فى المعرفة.

وإلى جانب صناعة الإعلام وضبط المنظومة القائمة، انطلقت الشركة فى بناء تحالفات وبروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة فى مجالات تعزز القوة الناعمة لمصر وصون الهوية الوطنية والنهوض بالشباب واكتشاف المبدعين فى الفن والرياضة والثقافة وغيرها.

ويبقى من أهم محاور استراتيجية الشركة المتحدة وأدائها المتميز، انتقاؤها للكوادر الاحترافية، ومنحها الثقة فى قيادة مؤسسات إعلامية وصحفية كبرى، لتنفيذ أهداف إعلام الجمهورية الجديدة بمهنية واقتدار.