عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. حبس وغرامة نصف مليون جنيه

مع تعدد قضايا التعدي على حقوق الغير إلكترونيا، وانتشار جرائم تقنية المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل كثيرون عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والعقوبات التي يتضمنها لردع المخالفين.

عقوبات في قانون جرائم تقنية المعلومات

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقًا للمادة رقم 13، على معاقبة من انتفع بأي شكل دون حق من خلال الإنترنت أو وسيلة لتقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المرئى أو المسموع، بالحبس لفترة لا تنقص عن 3 شهور وبغرامة بحد أدنى 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما تضمن القانون عقوبة الدخول على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، سواء عمدًا أو بغير عمد، وهي الحبس فترة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة بحد أدنى 50 جنيها، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ودفع غرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال دخول الشخص على الموقع أو الحساب المحظور إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة عليه.

عقوبة الدخول على المواقع المحظورة وفقا للقانون

ونص على معاقبة من دخل إلى موقع أو حساب مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود الحق المذكور من حيث الزمان أو مستوى الدخول، بالحبس فترة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة أدناها 30 ألف جنيه وأقصاها 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب من اعترض دون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول من خلال الإنترنت، بالحبس فترة لا تقل عن سنة، وغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه وحد أقصى 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحدد القانون من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس فترة لا تقل عن عامين، وغرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه وأقصاها 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.