أيمن الجميل: التنوع والمرونة والنمو السريع سمات جاذبة للاستثمارات في الاقتصاد المصري

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح يتسم بالتنوع الكبير في المجالات الإنتاجية والاستثمارية، كما أصبح مرنا وقابلا لامتصاص الصدمات والأزمات العالمية، فضلا عن تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم ملامح الركود العالمي والأزمات المتوالية المؤثرة على كبريات الاقتصادات العالمية؛ الأمر الذي يمثل عنصر جذب كبير للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن موافقة صندوق النقد الدولي على البرنامج التمويلي الجديد لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية الدولية، بأن بيئة الأعمال المصرية أصبحت بعد برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري الآن يمتلك عناصر جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية ترتكز على بنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية مع صعود كبير لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.

وأضاف أيمن الجميل، أن من أكبر الأزمات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري قبل 8 سنوات، أزمة الاختلال الهيكلي والبنية التحتية والطاقة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بقيادته الحكيمة أن يقود أكبر عملية إصلاح اقتصادي؛ بما يقضي على السوق الموازية ويعالج الاختلال الهيكلي للاقتصاد، كما استطاع أن يقيم بنية تحتية غير مسبوقة وأن تصل الطرق السريعة والخدمات إلى كل منطقة في مصر، فضلا عن المناطق الجديدة التي تعتبر كنزا استثماريا واعدا على كل المستويات.

وتابع أيمن الجميل، أن الأزمة الثالثة المستحكمة التي استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجد لها حلولا جذرية ويحولها إلى أحد المفاتيح الجاذبة للاستثمار، هي أزمة الطاقة التي كانت مصر تواجه فيها عجزا شديدا ومرشحا للتصاعد، إلا أن الرئيس السيسي استطاع أن يستعيد ثقة الشركاء الأجانب ويدفعهم لمواصلة مشروعاتهم في مصر على مختلف القطاعات ومنها قطاع التنقيب عن الغاز والبترول وقطاع إنتاج الكهرباء وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة حتى تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما ينعكس بقوة على تنوع الاقتصاد والفرص الاستثمارية الواعدة لمصر.