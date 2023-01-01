احتراق مزرعة نخيل الوادي الجديد على مساحة 20 فدانا دون خسائر في الأرواح

نشب حريق هائل داخل مزرعة نخيل الوادي الجديد، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة عليه، والذي نشب، اليوم، بمنطقة زراعات بقرية الموشية بمركز الداخلة، وإحالة المتسبب للنيابة العامة، لتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبب في إهدار الممتلكات العامة والخاصة.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمحاولة السيطرة على حريق المزرعة، الذي التهمت النيران مساحة 20 فدانا، خشيةً من تكرار مأساة حريق مزرعة الراشدة مرة أخرى.

السيطرة على حريق مزرعة النخيل

كان ورد إخطارا إلى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء مزروعة بأشجار النخيل دائرة قسم شرطة مركز الداخلة في الوادي الجديد.

وانتقلت على الفور إلى مكان البلاغ، قوة من مديرية الأمن وقيادات المديرية، وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بقطعة أرض مزروعة بعدد من أشجار النخيل وبداخلها عدد من الحظائر، جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماده، وجرت عمليات التبريد لمكان الحريق، دون محاولة السيطرة على الحريق دون حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية في الأرواح.

غرفة عمليات متابعة حريق النخيل الوادي الجديد

وقال الدكتور نبيل حنفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بناءً على تعليمات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي كان يتابع الموقف الخاص بالحريق عن كثب ومتابعة غرفة العمليات داخل المركز التي قامت بالدفع بعدد 15 سيارة مياه تابعين للوحدة المحلية لمعاونة رجال الحماية المدنية الذين قاموا بالدفع بعدد 10 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق بمنطقة زراعات بقرية الموشية بمركز الداخلة.

تعلمنا الدرس من حريق الراشدةالوادي الجديد

وأوضح أنه بالفعل تم السيطرة على الحريق قبل وصولها إلى منازل المواطنين، وقدرت الخسائر بنحو 200 نخلة، وتابعت الموقف لحظة بلحظة حنان مجدي نائب المحافظة، من خلال إعداد سيناريوهات كاملة لمواجهة أزمات حرائق النخيل في الوادي الجديد، والاستفادة من الدرس في حريق الراشدة الهائلة، الذي حدث في عام 2018 الماضي.

إحالة المتسبب في حريق مزرعة النخيل للنيابة

ووجه محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط في بيان صحفي له اليوم، ضرورة معرفة أسباب الحريق الذي نشب بمنطقة زراعات بقرية الموشية بمركز الداخلة، وإحالة المتسبب للنيابة العامة، وتعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب في إهدار الممتلكات العامة والخاصة.

وأعرب عن تقديره وشكره لجهود قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز، في السيطرة على الحريق منذ اشتعاله في تمام الواحدة والنصف ظهرا، حتى الانتهاء من الإخماد والتبريد في الرابعة عصرًا، دون وقوع خسائر في الأرواح أو نفوق للماشية بالحظائر الموجودة، وتأمين المنازل السكنية المجاورة ومنع امتداد النيران إليها، كما تم تحُرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.