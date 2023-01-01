هلت بشائر الخير في 2023.. مزارعو الشرقية يواصلون حصاد القلقاس

يواصل العديد من المزارعين في محافظة الشرقية، حصاد محصول القلقاس، وتسليم المحصول للتجار وبيعه في للمستهلكين، الذين يقبلون على شرائه خلال فصل الشتاء، وتتعدد طرق طهيه.

وقال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن القلقاس يعد من المحاصيل التي تشهد إقبالا من المستهلكين في فصل الشتاء، ويحرص عدد كبير من المزارعين على التوسع في زراعة القلقاس كل عام.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن غالبية مساحات زراعة القلقاس في محافظة الشرقية تتركز في قريتي الصحافة والمنير التابعتين لمركز مشتول السوق، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة في المحافظة هذا العام تقدر بـ1200 فدان.

وأضاف المهندس حمدي عزت توفيق، مدير الإدارة الزراعية بمشتول السوق، أن القلقاس فرحة للمزارع في نهاية العام ويعتبر مادة غذائية عالية، وفي قرية المنير، يعتبر محصول استراتيجي يقبل على زراعته المزارعين، ويحمل على القلقاس نفسه، ثوم أو ذرة أو فراولة، بمعنى استغلال الأرض لزراعة 3 أو 4 محاصيل في وقت واحد.

ولفت إلى أنه يجرى زراعة القلقاس بكثرة، لأنها أرض خصبة خفيفة، وليست طينية ثقيلة.

طريقة زراعة القلقاس

وقال مجدي البقري، أحد المزارعين بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إنه يجرى زراعة القلقاس، من منتصف فبراير وحتى شهر أبريل، ويعتبر شهر مارس أفضل ميعاد لزراعة القلقاس، مشيرا إلى ضرورة أن تمهد التربة بشكل جيد قبل الزراعة، ويفضل زراعة البرسيم قبل زراعة القلقاس، نظرا لأنه يؤدي إلى زيادة خصوبة التربة.

وحول طريقة الزراعة، قال: «حرث الأرض مرتين وتنعم التربة جيدا ثم تزحف ويضاف السماد البلدي قبل الحرثة الأخيرة بمعدل 40 متر مكعب للفدان، وبعد ذلك تخطط الأرض إلى 9 خط في القصبتين، وعمل الجور فى بطن الخط بعمق 10-15 سم وبين كل جورتين مسافة 30-40 سم».

وتابع: «بعد الانتهاء من تجهيز التربة وذرع البذور، ويجرى الري مباشرة، وبعد 10 أيام، تروي الأرض بكمية قليلة، وبعد 10 أيام أو 15 يوما، ويجرى الري مرة أخرى، ثم يكرر من 4 إلى 5 أيام، ثم الري كل 10 أيام أو 15 يوما، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر».