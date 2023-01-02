حبس شخصين بتهمة الاعتداء على فرد أمن وترويع أعضاء نادي بني سويف الرياضي

قررت جهات التحقيق في بني سويف، حبس اثنين من المتهمين بالاعتداء على فرد أمن إداري وآخر بنادي بني سويف الرياضي بالأسلحة الحادة، وإثارة الذعر وترويع الأعضاء، وذلك أثناء حفل رأس السنة الذي أقيم داخل النادي.

إصابة فرد أمن بنادي بني سويف الرياضي

كان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة فرد أمن إداري بنادي بني سويف الرياضي، إثر تعدي مجهولين عليه بالضرب، وعلى الفور وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين وكشف تفاصيل وملابسات الحادث.

رئيس نادي بني سويف: إجراء عملية جراحية للمصاب

وقال سامي توفيق رئيس نادي بني سويف الرياضي لـ«الوطن»، إنه أثناء فحص أفراد أمن النادي على البوابة الرئيسية فوجئوا بعدد من الأشخاص يعتدون عليهم بأسلحة حادة، ما تسبب في إصابة أحد أفراد الأمن ويدعى محمد مجاهد في قدمه، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وأجريت له عملية جراحية، إضافة إلى آخر تصادف وجوده في مكان الاعتداء وجرى نقله إلى مستشفى خاصة وحالته جيدة.

وتابع، بأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط اثنين، وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتوجيه عدة اتهامات لهما، مع تكليف رحال المباحث بضبط باقي المتهمين.

«توفيق»: التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على النادي

وأشار رئيس نادي بني سويف الرياضي إلى التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه الإعتداء على النادي وأعضاء الجمعية العمومية وتكليف الشئون القانونية بمراجعة العقوبات الموجودة بلائحة النادى لتغليظ العقوبات على كلا من خالف اللآئحة او يثير الشغب داخل النادي.