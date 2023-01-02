«من حقك».. 9 خطوات للحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية

عادة ما تحدث خلافات بين الأزواج بعد سنوات من الحب والمودة، فيضرب كلا الطرفين بالعشرة عرض الحائط، وبيدأ كل طرف يبحث عن حقوقه، وبعد الطلاق تبدأ الشريكة في رحلة البحث عن حقها في منزل الزوجية، وفي بعض الحالات تلجأ للمحاكم لتتمكن من منزلها وصغارها.

وخلال هذا التقرير، يوضح علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، الخطوات والأوراق التي تساعد الزوجة أو المطلقة على التمكين من مسكن الزوجية لأنها حاضنة.

خطوات الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية

1- على السيدة التوجه لمحكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.

2- تقديم طلب للنيابة العامة مرفق به شهادات الميلاد الخاصة بالصغار الأصلية، وصور منها، وتضيف لها قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- تقدم صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار.

4- يتم التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة، ثم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.

5- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة لمعاينة المكان وسؤال الجيران.

6- تُرسل الأوراق للمحامي العام لشؤون الأسرة.

قرار المحكمة بالتمكين

7- وحال كانت العلاقة الزوجية قائمة، يصدر قرار من المحكمة بتمكين الزوجين بالمسكن بالمشاركة بينهما.

8- وحال كان طلاق رسمي يصدر القرار لصالح السيدة ويتم تمكينها من شقة الزوجية.

9- يجب ألا تتجاوز مدة قرار التمكين 30 يومًا.