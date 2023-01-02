استشاري تغذية: تناول كميات محدودة من الشيكولاتة يوميا غير ضار بالصحة

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية، إنّ الدراسة الخاصة حول مساعدة رائحة الشيكولاتة على الالتزام بـ«الدايت» حديثة ولم تعمم حتى الآن على عدد كبير من الأشخاص، موضحة أنّ كل الأمور المتعلقة بإنقاص الوزن تختلف من شخص لأخر، ومن الممكن قيام الشيكولاتة بسد شهية شخص، فيما تثير شهية البعض للأكل.

الشيكولاتة أكثر أنواع الحلوى ضررا مقارنة بالمأكولات السريعة

وأضافت «الصيرفي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، وتقدمه الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ الشيكولاتة أكثر أنواع الحلوى إثارة للأشخاص وأقل ضررًا من المأكولات السريعة وغير الصحية، مشيرة إلى أن الشيكولاتة «الدارك» لها فوائد وتساعد الإنسان على فقدان الوزن.

تناول الشيكولاتة يوميًا لا يشكل خطورة

وأشارت استشاري التغذية، إلى أنّ تناول كميات محددة ومحدودة من الشيكولاتة بشكل يومي لا تشكل أي خطورة، إذ أن الدايت ليس حرمان، معتقدة أن الدراسة سالفة الذكر تختص بالأشخاص التي تتناول الحلوى والشيكولاتات بكميات كبيرة يوميًا.

وأشارت دراسة علمية حديثة إلى أن استنشاق روائح الطعام المثيرة من الممكن أن تساعدنا على الالتزام بالنظام الغذائي «الدايت»، وجعل الشخص لديه إرادة وعزيمة على ضبط النفس للوصول لهدفه النهائي وهو إنقاص الوزن، وذلك وفقًا لما جاء لصحيفة ديلي ميل البريطانية.