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قناة القاهرة الإخبارية: تجميد ضريبة الكيروسين خلال فصل الشتاء في الأردن

كتب:

محمود البدوي
09:05 م | الإثنين 02 يناير 2023
الملك الأردني عبدالله الثاني

الملك الأردني عبدالله الثاني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، وجه اليوم الاثنين، حكومة بلاده بتجميد الضريبة على الكيروسين خلال فصل الشتاء، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الأردنيين.

وأشار ملك الأردن، خلال لقائه عددًا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة في المدينة، إلى جهود جادة تبذل على الصعيد الوطني لإيجاد حلول اقتصادية، من خلال البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الهادف إلى التخفيف عن المواطنين.

تنفيذ مسارات التحديث السياسي

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية العمل بجدية لتنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في البلاد خلال عام 2023، لافتا إلى أنه سيكون عام التنفيذ، والقرار يعني أن صفيحة الكيروسين سعة 20 لترًا انخفضت من 22 إلى 15 دولارًا وفق باحثين بشؤون النفط والطاقة. 

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بقلم محمود البدوي