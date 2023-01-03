نصر عبده: استعادة التابوت الأخضر نجاح جديد للدبلوماسية المصرية

أكد الكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير «البوابة نيوز»، أن استعادة التابوت الأخضر الأثري من الولايات المتحدة الأمريكية نجاح جديد للدبلوماسية المصرية، لافتًا إلى أن مصر استطاعات استرداد ما يزيد عن 29 ألف قطعة أثرية بعد تهريبها خلال عشر سنوات مضت.

وأضاف نصر عبده، خلال لقائه في برنامج «مباشر من مصر»، المذاع عبر الفضائية المصرية، مساء اليوم الاثنين، أن آثار مصر هي تاريخها وحضارتها وعراقتها التي يأتي السائحون من كل بلدان العالم ليشاهدوها، فيجب علينا جميعا الحفاظ عليها وعدم المساس بها، ويجب على الجهات المعنية تضييق الخناق على كل من يحاول أن يقترب منها.

وتابع أن مصر تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية استرداد التابوت الأخضر وغيره من القطع الأثرية من بريطانيا ونيوزيلاندا وبروكسل؛ وأنه طبقًا لاتفاقية اليونسكو يحق لمصر استرداد أي قطعة أثرية يثبت أنها مصرية، ومهربة إلى الخارج.