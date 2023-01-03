«الرئاسة»: الأداء المالي أكد قدرة مصر على التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، أكد قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كل احتياجات الدولة، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير كل السلع الأساسية وكذلك المستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية، على الرغم من كل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب.