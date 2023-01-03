«صناعة النواب» توصي بتشكيل لجنة لإعداد خريطة للقطاع تطرح نتائجها على البرلمان

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع الهيئات التابعة لوزارة الصناعة ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار (الخريطة الاستثمارية) لإعداد خريطة صناعية، وتجتمع مع البرلمان كل أسبوعين لطرح نتائج اجتماعاتها.

المواد الخام المتوافرة في مصر

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة عبدالحافظ أبو زيد، بشأن ضرورة قيام الجهات المعنية في الدولة بوضع خريطة صناعية تحدد المواد الخام المتوافرة في مصر وأماكن تواجدها، والصناعات التي يمكن أن تقام بشأنها، وما تستورده مصر من سلع ومنتجات يمكن الاستعاضة عنها.

وقال النائب شحاته أبو زيد مقدم طلب الإحاطة، لابد من وجود خريطة صناعية للمواد الخام المتوفرة ومعرفة أماكنها، خاصة في ظل الأزمات العالمية على رأسها كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية .

الهيئة العامة للتصنيع

وأضاف أنه لابد من التنسيق بين الهيئة العامة للتصنيع والهيئة العامة للصادرات والواردات وهيئة الثروة المعدنية والشركة الوطنية للتعدين، موضحا أن هناك مواد خام كثيرة غير معروف اماكن تواجدها، قائلا: لابد أن يكون هناك وعي وتنسيق بين الجهات المسئولة عن مناطق المواد الخام ، بجانب دعم القطاع الخاص .وأكد عضو لجنة الصناعة أننا بحاجة إلي خريطة صناعية وقد طالبنا بها كثيرا داخل اللجنة، قائلا: الرئيس يجاهد في طريقه بمفرده والحكومة تعمل في طريق آخر اتقوا الله في بلدكم.

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، إنه منذ بداية دور الانعقاد ونطالب بعمل خريطة صناعية، موضحا عدم وجود خريطة تجعل المصنعين يتنافسون على منتج واحد فقط من خلال التقليد، ما ينتج عنه خسائر للجميع.

وأفاد رئيس اللجنة بأنه سبق وطالبت من وزارة الصناعة خريطة صناعية ولم تتمكن من عملها، مشيرا إلى أن الحل السليم في عمل خريطة صناعية واضحة، يتمثل في تشكيل لجنة تضم الوزارات المتداخلة والتي يصل عددها إلى7 وزارات والجميع يقدم قاعدة بيانات، قائلا: الخريطة الصناعية مهمة في جذب الاستثمار وزيادة الصادرات.

واقترح بعمل دراسة جادة لـ 10 صناعات وطنية، وتحديد تكلفتهم ما يوفر الكثير من المليارات وإمكانية التصدير للخارج.

وقام ممثل وزارة الصناعة بتسليم رئيس اللجنة سي دي يتضمن بيانات التجارة الخارجية عن أهم الصادرات والواردات، مؤكدا أن الوزارة تعكف علي عمل خريطة تفاعلية لدعم متخذي القرار.