العراقية كلوديا حنا تشارك في حفل بطولة «خليجي 25» بالبصرة غدا 

تشارك الفنانة العراقية كلوديا حنا في العمل الفني لافتتاح بطولة «خليجي 25»، لكرة القدم المقامة في مدينة البصرة بالعراق في الفترة بين 6 – 19 يناير الجاري، وينطلق غدا الجمعة، بلوحة استعراضية بها كل ملوك سومر لإبراز الحضارة السومرية، وتتقمص كلوديا شخصية إحدى ملكات الحضارة السومرية بملابسها التاريخية.

حفل الافتتاح غدا الجمعة

ويشهد حفل الافتتاح الذي يقام على استاد البصرة الدولي، مشاركة فنانين من نجوم الغناء في الوطن العربى، وقررت اللجنة المنظمة أن يعكس الحفل إرث وتاريخ المدينة، وما تتميز به من علاقات حياتية واجتماعية مشتركة مع بقية دول منطقة الخليج العربي، وجاءت تعويذة البطولة وفق هذه الخصوصية.

يذكر أن كلوديا حنا قدمت في رمضان الماضى المسلسل العراقي قط أحمر 2 بمشاركة أحمد وحيد، مارينا العبيدى، نور محمد تقى، حشن حنتوش، رشا رعد، بتول كاظم، بيداء رشيد، صبا إبراهيم، صلال هادى، سارة البحراني، أساور عزت، مصطفى بهجت، ومن تأليف أحمد وحيد وإخراج مصطفى حكمت، وناقش العمل العديد من المشكلات المجتمعية بشكل كوميدي.

آخر تواجد لكلوديا

أما في السينما المصرية فكان آخر تواجد لكلوديا كضيفة شرف في فيلم استدعاء ولى عمرو، بطولة حورية فرغلى، محمد عز، صبري فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، أمانى كمال، ندى بهجت، حمادة الليثي، صبرى عبد المنعم، عمر زهران، مي حسن، الطفل فارس عامر، وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.