متحف سوهاج القومي.. فكرة أهملت 25 عاما حتى نفذها السيسي في 2018 «فيديو»

تضم أرض مصر عددًا ضخمًا من الآثار المصرية، والتي تقف شامخة في المعابد، وتٌعرض في مختلف المتاحف بجميع أنحاء الجمهورية التي تعتبر مهدًا للحضارة البشرية.

المتحف يقع على مساحة 6500 متر مربع

ويحتوي صعيد مصر على عدد من المتاحف الرائعة، منها متحف سوهاج القومي والذي يعتبر من أكبر المتاحف الإقليمية، ويقع على مساحة 6500 متر مربع، بتكلفة إجمالية تصل لـ72 مليون جنيه.

وظلت فكرة المتحف موجودة منذ عام 1993، حتى قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشائه وافتتحه عام 2018.

مومياوات وتوابيت خشبية وعملات ذهبية

ويعرض متحف سوهاج القومي على مومياوات وتوابيت خشبية وعملات ذهبية وبرونزية وتمثال لرمسيس الثاني، كما يحوي مفتاح الدير الأبيض، ومصحف مذهب عثماني ومعروضات من العصر البطلمي.

وصُمم المتحف على شكل معبد الملك ستي الأول بأبيدوس، ويضم 6 قاعات تحتوي ألف قطعة أثرية.