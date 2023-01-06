محافظ القليوبية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بعث عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ببرقيات تهنئة لنيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، والمطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وكفر شكر، والقس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أبناء القليوبية.. نسيج وطني واحد

وقال محافظ القليوبية: «يطيب لي أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أعرب لنيافتكم عن اعتزازي واعتزاز محافظة القليوبية بمواقفكم العظيمة».

كما أكد «الهجان» على وحدة أبناء المحافظة كنسيج وطني واحد، متمنيا لمحافظة القليوبية ولمصرنا الحبيبة دوام الخير والنماء والرخاء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

فيما بعث الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، ببرقيات تهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة، والأنبا نوفير مطران شبين القناطر وتوابعها، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة راعت في جداول امتحانات الطلاب تفريغ أيام السادس والسابع والثامن عشر والتاسع عشر بشهر يناير من جميع أعمال الامتحانات لمشاركة أبنائنا الطلاب المسيحيين فرحتهم بالأعياد.

كما أكد رئيس الجامعة على وحدة أبناء الجامعة وجميع منسوبيها والمحافظة كنسيج وطني واحد، متمنيا لجامعة بنها ولمصرنا الحبيبة دوام الخير والنماء والرخاء في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.