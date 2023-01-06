ضبط تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومـبلغ مالي من داخل الشقة سكنها.

سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل لمرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم بعض من المشغولات الذهبية المستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب «التسلق»، وإعطاء باقي المضبوطات لأحد الاشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وأمكن تحديده وضبطه.

المشغولات الذهبية

وأقر بتصرفه في المسروقات بمعرفة (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الشرقية) وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بتصرفها في المشغولات الذهبية لدى عميليها «حسنى النية» (جواهرجي ومالك محل مجوهرات)، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما باقي المشغولات الذهبية المُستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.