وزيرة التعاون الدولي: «تمنيت أن أكون من أوائل الثانوية العامة مثل والدي»

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري، هو أكبر استثمار في الدولة، معربةً عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاحتفال، مع أوائل الثانوية العامة 2022 والطلاب المتفوقين، مشيرةً إلى أنها كانت تحلم أن تصبح من أوائل الثانوية العامة، وكان والدها من أوائل الثانوية العامة، والتقط صورة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

جاء ذلك خلال احتفال مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، بتكريم الدفعة التاسعة عشرة، لأوائل الثانوية العامة، برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشادت الوزيرة، بدور الراحل محمد فريد خميس، وابنتيه ياسمين وفريدة، وتبنيهم أوائل الجمهورية، منذُ سنوات طويلة، وأشادت كذلك بالدور العظيم للآباء والأمهات.

رعاية النابغين والمتفوقين واجبنا

وأشادت ياسمين خميس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة بتفوق أبناء المؤسسة، وحصول بعضهم على درجة الدكتوراه من أرقى جامعات العالم، وأضافت أن رعاية النابغين والمتفوقين في المؤسسة، واجبنا ومسئوليتنا، نؤديها بسعادة.

وأكدت، أن مصر تتغير للأفضل، بجهد المخلصين، وحين تصلون لأهدافكم، ستشعرون أن الطريق كان يستحق التعب والمثابرة، والله يكافئ المجتهد.

وقال الدكتور مصطفي الفقي، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية: «هذا تقليد رائع، يحب أن نحرص عليه، ونتذكر صاحبه بكل خير، فالراحل محمد فريد خميس، أعد أبنائه إعداداً متميزاً لمواصلة العطاء، وهي سُنة طيبة، لهم أجرها على الدوام، فهذه تحية تقدير لأبنائه، وكذلك لأبنائنا المتفوقين.

واستكمل: «سيظل محمد فريد خميس، علامةً وطنية نفخر بها جميعاً، وسيبقي التعليم طريقنا الوحيد لتحقيق ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، من رخاء وتنمية وبناء الإنسان، في مختلف المجالات».