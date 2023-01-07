دعاء الرزق في العمل.. «اللهم اعصمني من الحرص والتعب في طلبه»

يعد دعاء الرزق أكثر الأدعية التي يتزايد عليها عمل محرك البحث جوجل ولأن الرزق يكون مالا أو صحة أو أصدقاء أو علم أو أبناء أو ستر وما نحوها التي تثبت حقيقة مهمة وهي تعدد أشكال الرزق وكثرتها.

لذلك فإن دعاء الرزق يأخذ أهمية كبيرة كونه مطلبا مستمرا طالما دامت الحياة فلا أحد يغفل هذا الدعاء، خاصة أن سُنَّة الحياة متقلبة ما بين أوقات الشدة والرخاء التي تجعل الإنسان حريصا على دعاء الرزق بشكل خاص عن الأدعية الأخرى.

دعاء الرزق

وحول أفضل الكلمات التي يُستحب دعاؤها أثناء دعاء الرزق كانت دار الإفتاء قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني عن بعض الأدعية ونستعرضها في السطور الأتية:

1-اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

2-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

3-.الاستغفار، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».