هل غدا السبت إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟.. الحكومة تجيب

يتساءل عدد كبير من المواطنين: «هل غدا السبت إجازة في المصالح الحكومية؟»، وجاء قرار رئيس الوزراء ليوضح أن الأحد الموافق 8 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأن الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

إجازات عام 2023

وفيما يتعلق بحقيقة هل غدا السبت إجازة رسمية في المصالح الحكومية، تستعرض «الوطن» موعد إجازات 2023 فى العام الميلادي الجديد.

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2023

- الأحد 7 يناير 2023 بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

- الأربعاء 25 يناير 2023.. ثورة 25 يناير.

- الأحد الموافق 16 أبريل 2023.. عيد الفصح القبطي.

- الاثنين الموافق 17 أبريل 2023.. عيد شم النسيم.

- الجمعة الموافق 21 أبريل..عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر

- السبت الموافق 22 أبريل 2023..أجازة عيد الفطر المبارك.

- الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.. عيد تحرير سيناء.

- الاثنين الموافق 1 مايو 2023.. إجازة عيد العمال.

- الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.. وقفة عرفات.

- الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.. عيد الأضحى المبارك.

- الخميس الموافق 29 يونيو 2023.. أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.. ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.. رأس السنة الهجرية.

- الأحد الموافق 23 يوليو 2023.. عيد الثورة.

- الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.. المولد النبوي الشريف.

- الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.. احتفالات القوات المسلحة.